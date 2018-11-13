Висота снігового покриву в центрі України становитиме до 6 сантиметрів – ДСНС

Державна служба України з надзвичайних ситуацій попереджає, що синоптики з 14 листопада прогнозують утворення снігового покриву до шести сантиметрів у центральній частині України, зокрема, на Київщині та в столиці.

«Тому попереджаємо: вдягайтеся тепло! Тим водіям, хто ще не «перевдягнув» літню гуму – радимо зробити це якнайшвидше. Поводьтесь обачно з обігрівальними пристроями в побуті та на роботі. І, звичайно, допомагайте братам нашим меншим. Вони як ніхто потребують нашої допомоги», – вказують рятувальники.

З ночі на 14 листопада в Україну прийдуть дощі, сніг та мокрий сніг, попереджають синоптики. Виняток становитиме погода на Закарпатті, де сонячно, а вдень теплішає до +10. Водночас на більшій частині Лівобережної України опадів ще не буде, хоча температура теж поступово знижуватиметься.