Синоптики попереджають про дощ і сніг в Україні

З ночі на 14 листопада в Україну прийдуть дощі, сніг та мокрий сніг, попереджають синоптики. Виняток становитиме погода на Закарпатті, де сонячно, а вдень теплішає до +10.

Атмосферний фронт принесе дощі в західні області України. У Львові, де плюсові температури утримують і вдень, і вночі, дощитиме під ранок 14 листопада, вказує американський погодний сайт wunderground.com. А от у Києві, де похолодало суттєвіше, вдень 14 листопада вже чекають сніг за мінусової температури, близької до нуля.

«Кияни в автомобілях! Варто пришвидшити купівлю чи заміну зимового взуття для колес. «Мінуси» в столиці вже з`явилися, а в середу, 14 листопада, з`явиться мокрий сніг. Обережненько», – попереджає синоптик Наталка Діденко.

Синоптики також вказують, що в Житомирі на дорогах можу бути слизько, оскільки дощ там падатиме за нульової температури і перетворюватися на лід просто під ногами і колесами.

Водночас на більшій частині Лівобережної України опадів ще не буде, хоча температура теж поступово знижуватиметься.