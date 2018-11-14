Метеорологічна зима почалася в Києві на місяць раніше, ніж минулого року – обсерваторія

До Києва прийшла метеорологічна зима. Про це повідомили у Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського.

«13 листопада середньодобова температура повітря на метеостанції обсерваторії становила -3 градуси і за прогнозами Українського гідрометцентру від’ємні значення температури повітря будуть триматись і далі. Стійке зниження середньодобової температури нижче нуля свідчить про початок метеорологічної зими, яка в цьому році прийшла до столиці більше ніж на місяць раніше торішньої, адже тоді вона розпочалась 18 грудня», – розповіли у обсерваторії.

Метеорологи зазначили, що нинішня зима на два тижні випередила і кліматичну норму.

«Найраніше до Києва зима завітала 20 жовтня у 1920 році, а найпізніше – 29 грудня у 2015 році», – зазначили спеціалісти.

Державна служба України з надзвичайних ситуацій 13 листопада попередила, що синоптики з 14 листопада прогнозують утворення снігового покриву до шести сантиметрів у центральній частині України, зокрема, на Київщині та в столиці.

Сніг у Києві розпочався близько 9:00 14 листопада.

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