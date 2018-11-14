У Києві в день першого снігу вже сталося майже 300 ДТП – поліція

Станом на 13:00 14 листопада годину на спецлінію 102 в Києві надійшло 294 звернення про дорожньо-транспортні пригоди, повідомив у Facebook речник Національної поліції Ярослав Тракало.

«Поліція закликає водіїв неухильно дотримуватися правил дорожнього руху. А враховуючи несприятливі погодні умови, утриматися від поїздок на великі відстані й скористатися громадським транспортом. Столиця стоїть у заторах», – наголосив речник.

«Перші любителі літньої гуми взимку вже на власному досвіді переконалися у «безпечній» їзді в снігопад на слизькій дорозі: Гостомельське шосе, зіткнення трьох легкових автомобілів (двоє з яких на літній гумі), четверо потерпілих, травматична ампутація ноги, тривале лікування... Інформація говорить сама за себе», – повідомив заступник голови Національної поліції Олександр Фацевич.

«Про сніг і зниження температури попереджали ще з минулого тижня. Середина листопада, врешті-решт. З трьох автомобілів, які потрапили в ДТП, два на літній гумі. Підозрюю, що ніхто пристебнутим не був взагалі. От чому так?!» – риторично запитує міністр інфраструктури Володимир Омелян.

Державна служба України з надзвичайних ситуацій 13 листопада попередила, що синоптики з 14 листопада прогнозують утворення снігового покриву до шести сантиметрів у центральній частині України, зокрема, на Київщині та в столиці.

Сніг у Києві розпочався близько 9:00 14 листопада.

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