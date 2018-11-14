«Пора ставити ялинку»: київський сніг у світлинах Instagram

14 листопада українську столицю накрив довгоочікуваний снігопад. Синоптики вже попередили про ускладнення погодних умов у північних та центральних областях України. А тим часом кияни радісно діляться фотографіями засніженого Києва у соцмережах та обговорюють, чи не пора вже ставити ялинку та готуватись до новорічних свят.

Радіо Свобода зібрало світлини користувачів соцмереж.

«14 листопада у Київській, Житомирській, Чернігівській, Вінницькій областях та в західній частині Черкаської області очікується мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу. На дорогах ожеледиця! У західній частині України очікується переважно дощ», – вказувала ще майже добу тому синоптик Наталка Діденко. І прогноз справдився – снігопад у Києві розпочався близько 9-ї ранку.

Із першим снігом жителів столиці привітали жителі Рівного:

Кияни знімають також і радісні відео:

Тим часом сайт Київської міськдержадміністрації повідомляє, що снігоприбиральна техніка підприємств комунальної корпорації «Київавтодор» «уже розміщена на вихідних позиціях в усіх районах Києва».

«Така тактика завчасного розміщення спецтехніки на вулично-дорожній мережі позитивно зарекомендувала себе упродовж останніх двох років, адже дозволяє у разі виникнення ожеледі чи опадів у вигляді снігу негайно розпочати обробку доріг столиці. Фахівці корпорації відслідковують зміни погодних умов за допомогою метеостанцій. У разі погіршення погодних умов снігоприбиральна техніка негайно розпочне обробку дорожнього покриття», – ідеться в повідомленні.

Патрульна поліція України закликає водіїв бути обережними на дорозі через ускладнення погодних умов.

​А так виглядає перший сніг на київському майдані Незалежності:

Першому снігу тішаться й чотирилапі кияни:

Ну, і традиційно в Києві розпочався сезон ковзання на літній гумі.

Не обійшлось також і скептиків:

Державна служба України з надзвичайних ситуацій 13 листопада попередила, що синоптики з 14 листопада прогнозують утворення снігового покриву до шести сантиметрів у центральній частині України, зокрема на Київщині та в столиці.