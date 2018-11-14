Столиця України перебуває «на межі снігу і дощу» – синоптик

На захід від Києва атмосферний фронт приніс переважно дощі, а на схід і південь від української столиці далі сніжить, повідомляє вдень 14 листопада синоптик Наталка Діденко.

«На Сході – сонечко, проте переважно хмарно, є сніг, є дощ. Київ зараз якраз на межі снігу та дощу», – вказує Діденко і наводить у Facebook синоптичну мапу.

Державна служба України з надзвичайних ситуацій 13 листопада попередила, що синоптики з 14 листопада прогнозують утворення снігового покриву до шести сантиметрів у центральній частині України, зокрема, на Київщині та в столиці.

Сніг у Києві розпочався близько 9:00 14 листопада.

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