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14 Листопад 2018, Київ 16:18
Новини | Події

«Укрзалізниця»: перший сніг наразі не вплинув на рух поїздів, їдемо за графіком

«Укрзалізниця» заявляє, що залізничники вже повністю готові до роботи взимку

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Перший сніг не вплинув на рух поїздів, повідомила прес-служба «Укрзалізниці».

«Перший сніг наразі не вплинув на рух поїздів, їдемо за графіком. Залізничники вже повністю готові до роботи взимку: снігоприбиральна техніка перевірена, запаси піску сформовані, до перевезень підготовлено 2812 вагонів, з них 2178 вагонів – на комбінованому опаленні та 634 – на вугільному, для яких уже маємо його достатній запас», – заявили в «Укрзалізниці».

Державна служба України з надзвичайних ситуацій 13 листопада попередила, що синоптики з 14 листопада прогнозують утворення снігового покриву до шести сантиметрів у центральній частині України, зокрема, на Київщині та в столиці.

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