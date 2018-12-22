Синоптики прогнозують у Києві мокрий сніг, дощ та ожеледицю

У Києві в суботу, 22 грудня, очікується хмарна погода, вдень мокрий сніг і дощ, на дорогах подекуди ожеледиця, повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації з посиланням на дані українського гідрометцентру.

«Вітер південно-західний, 7-12 м/с, окремі пориви 15-18м/с. Температура вдень +1...+3 градуси тепла. З метою попередження травматизму та запобігання аварійним ситуаціям управління з питань цивільного захисту КМДА закликає киян бути обережними, пересуваючись містом під час ожеледиці», – ідеться у повідомленні.

18 грудня українські та західні синоптики повідомили, що ближче до кінця тижня погода стане відчутно теплішою – в більшості областей до нуля і незначного плюсу, а на півдні – до +5 градусів і навіть більше. Підвищення температури супроводжуватиметься опадами, від снігу й мокрого снігу до дощу.

У Києві, за даними американського сайту wunderground.com, максимум температури становитиме +2 градуси у неділю, 23 грудня, в Херсоні і в суботу, і в неділю буде до +5, у Львові на вихідні буде до +3, а в Харкові в ці ж дні буде близько нуля.