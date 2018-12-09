У Києві сьогодні очікують мокрий сніг, дощ та ожеледицю – мерія

У Києві 9 грудня очікують невеликий мокрий сніг, дощ та місцями ожеледицю на дорогах, повідомила Київська міська державна адміністрація з посиланням на Український гідрометцентр.

Загалом очікується хмарна погода, вітер південний, 5-10 метрів на секунду. Температура протягом доби – 1-3 градуси тепла.

Згідно з даними на сайті Укргідрометцентру в більшості регіонів країни очікується мокрий сніг, лише в південних областях прогнозують невеликий дощ. У Криму очікується мінлива хмарність.