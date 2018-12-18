Синоптики попереджають про сніг і дощ на вихідні

Хвиля холоду над Україною протримається ще один-два дні, а після цього їй на зміну прийде тепла і волога повітряна маса з Атлантики, попереджають українські та західні синоптики.

«Найближчої ночі -6-12, місцями -10-14 градусів, вдень на Миколая -3-9 градусів, на Півдні близько нуля, у Криму до +4 градусів. У Києві 19 грудня буде морозно. Вночі -7-9 градусів, на околицях до -10 градусів, вдень -5-7 градусів. Без істотних опадів. На дорогах ожеледиця», – вказує у Facebook синоптик Наталка Діденко.

Ближче до кінця тижня стане відчутно тепліше – в більшості областей до нуля і незначного плюсу, а на півдні – до +5 і навіть більше. Підвищення температури супроводжуватиметься опадами, від снігу й мокрого снігу до дощу.

У Києві, за даними американського сайту wunderground.com, максимум температури становитиме +2 у неділю, 23 грудня, в Херсоні і в суботу, і в неділю буде до +5, у Львові на вихідні буде до +3, а в Харкові в ці ж дні буде близько нуля.