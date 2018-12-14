Опади припиняться, стане холодніше – синоптики

Українські та західні синоптики заявляють про «загальну тенденцію до припинення опадів та зниження температури повітря» в найближчі дні.

«Уже найближчим часом вночі в Україні -2-8 градусів, вдень -1-4 градуси. У неділю на крайньому заході опадів побільшає та дещо потепліє. На наступному тижні в Україні домінуватимуть морози та суха погода, лише в західних областях випадатимуть періодично мокрий сніг та сніг», – попереджає Наталка Діденко.

Як інформує американський погодний сайт wunderground.com, у Києві вже в суботу, 15 грудня, температура впевнено опуститься до мінусових позначок (-3 вдень, -7 вночі). Ще холодніше стане в середині наступного тижня, коли денні температури опустяться до -8-11 градусів, нічні – до -11-14 градусів.