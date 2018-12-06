Синоптики попереджають про погіршення погоди з наступного тижня

Українські та західні синоптики попереджають про ускладнення погодних умов на початку наступного тижня на більшій частині території України.

«За попередніми прогнозами, впродовж 11–12 грудня погода в більшості областей України ускладниться. До нас увірветься активний циклон з південного заходу. Сніг, мокрий сніг, дощ, у кого яка температура повітря. Налипання мокрого снігу, ожеледь, ожеледиця, посилення вітру. Захід зачепить мало», – інформує синоптик Наталка Діденко.

Як вказує американський погодний сайт wunderground.com, у Києві з ночі на 12 грудня падатиме рясний сніг, а температура знижуватиметься з близьких до нуля денних показників до нічних -4. А от у Херсоні в цей же період чекають на дощі, температура становитиме від +1 до +6 і знижуватиметься до кінця наступного тижня. Дощитиме з переходом у сніг у Харкові, а у Львові тими ж днями буде часом сонячно, натомість на заході України подощить у кілька найближчих днів, включно з вихідними.