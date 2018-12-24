Киян закликали утриматися від поїздок на власних авто через негоду

Міська влада закликає киян за можливості утриматися від поїздок на власних авто 25 грудня у зв’язку із прогнозованим різким зниженням температури повітря й ожеледицею, а також снігопадом і хуртовиною.

Також у Київській міськраді просять не паркувати автомобілі на узбіччях доріг і в непередбачених для цього місцях, щоб не заважати роботі снігоприбиральної техніки і не спричиняти заторів на автошляхах столиці України.

За прогнозами синоптиків, 25 грудня у Києві очікується помірний сніг, пориви вітру 15-20 м/с, хуртовини, на дорогах ожеледиця.