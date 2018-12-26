Автобус Москва – Бердянськ звільнили зі снігової пастки в Дніпропетровській області – ДСНС

У Дніпропетровській області рятувальники звільнили зі снігової пастки рейсовий автобус Москва – Бердянськ, у якому перебували 10 пасажирів і водій, повідомляє станом на 6:00 26 грудня Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

«Автобус попрямував далі за маршрутом», – вказано в повідомленні.

Також у Дніпропетровській області «під час здійснення об'їзду найскладніших ділянок автошляхів із залученням рятувальної техніки та приватного трактора було звільнено від затору об'їзну «Південний потік», де застрягла вантажівка в переметі», інформують також рятувальники.

На Черкащині та Полтавщині ускладнено рух на автошляху Золотоноша – Кременчук, зокрема, поблизу села Липове. «Організовано пункти обігріву в готелі села Липове та в приміщенні школи села Святилівка (більшість людей відмовляються покидати свої транспортні засоби). Працівники ДСНС здійснюють перевезення людей до пунктів обігріву», – повідомляє ДСНС.

На інших автомобільних дорогах державного та місцевого значення рух транспорту забезпечено. На дорогах місцями ожеледиця, додають рятувальники.

Люди у 556 населених пунктах України залишилися без світла через негоду: дощ, сніг і сильний вітер, повідомило Міністерство внутрішніх справ з посиланням на дані Державної служби України з надзвичайних ситуацій ввечері 25 грудня.