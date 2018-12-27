У Франції врятували 12-річного хлопчика, який 40 хвилин був під лавиною

У Французьких Альпах 12-річного хлопця врятували після того, як його накрило лавиною і він перебував під снігом 40 хвилин.

«Це диво, тому що на ньому не було пристроїв з виявлення. Шанси на виживання є мізерними після 15 хвилин перебування під снігом», – сказав агенції AFP один із рятувальників.

Поліція повідомила, що хлопчик катався на лижах на курорті Ла-Плань у групі з семи лижників 26 грудня, коли його накрило снігом.

Лавина протягнула його щонайменше на сто метрів. На хлопцеві не було маячка, який міг би дати знати рятувальникам про місце його перебування.

Знайти дитину вдалося собаці поліцейських.

У хлопчика зламана нога, його шпиталізували.