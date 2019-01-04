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04 Січень 2019, Київ 20:19
Новини | Події

На Ай-Петрі зійшла лавина, десятки машин заблоковані – очевидці

Очевидці стверджують, що рятувальні служби не відповідають на дзвінки

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Очевидці в соціальних мережах повідомляють, що на Ай-Петрі в анексованому Криму зійшла лавина, при цьому весь транспорт на дорозі виявився заблокований.

«Сходження лавини на Ай-Петрі. Стоїмо в заторі на спуск 5-ту годину, не просунулися взагалі. Вітер, сніг», – повідомив один із користувачів.

При цьому очевидці стверджують, що рятувальні служби не відповідають на дзвінки.

На сайті підконтрольного Росії управління МНС у Криму немає інформації про сходження лавини на Ай-Петрі, також немає подробиць про проведення рятувальних операцій.

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