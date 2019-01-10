П’ятеро людей померли від грипу у 2019 році – МОЗ

П’ятеро людей померли від грипу у 2019 році, повідомив Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України зранку 10 січня.

У відомстві зазначили, що з початку поточного епідсезону (від жовтня 2018 року) через грип померли 13 людей.

Згідно з повідомленням, від 1 жовтня до 6 січня в Україні зареєстрували 2 439 032 людини, які захворіли на грип та ГРВІ. Нині епідемічні пороги перевищені у двох областях – Київській та Житомирській.

Грип – це гостре респіраторне захворювання, спричинене вірусом. Легко передається від людини до людини переважно через кашель, чхання або ж близький контакт. Будь-хто у будь-якому віці може захворіти на грип.

Серед симптомів грипу – висока температура, яка тримається мінімум п’ять днів; лихоманка; головний біль; ломота у м’язах і суглобах; загальна слабкість; втрата апетиту, можливо, нудота; кашель, що може тривати більше двох тижнів; нежить.