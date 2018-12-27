Епідемії грипу в Україні немає, але епідпороги перевищені у 8 областях – МОЗ

В Україні немає епідемії грипу, але епідемічні пороги перевищені в Хмельницькій, Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській, Луганській, Донецькій, Одеській областях, заявляють у Міністерстві охорони здоров’я України.

За повідомленням, за минулий тиждень на грип і ГРВІ захворіли понад 216 тисяч людей, четверо людей із групи ризику померли.

У МОЗ наголошують на важливості вакцинації, щоб отримати захист від грипу і тяжких ускладнень. Це вже зробили понад 145 тисяч українців.

Грип – це гостре респіраторне захворювання, спричинене вірусом. Легко передається від людини до людини переважно через кашель, чхання або ж близький контакт. Будь-хто у будь-якому віці може захворіти на грип.

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Серед симптомів грипу – висока температура, яка тримається мінімум п’ять днів; лихоманка; головний біль; ломота у м’язах і суглобах; загальна слабкість; втрата апетиту, можливо, нудота; кашель, що може тривати більше двох тижнів; нежить.