На Рівненщині одна людина померла від грипу, ще одна – від кору

У Рівненській області зареєстрували дві смерті від інфекційних хвороб, повідомляє 9 січня Рівненський обласний лабораторний центр. Зокрема 7 січня померла 16-річна дівчинка, яка захворіла на грип. Як повідомляють у центрі, її госпіталізували 2 січня.

«Заключний діагноз грип А, вірусний енцефаліт. Вірусологічною лабораторією ДУ «Рівненський обласний лабораторний центр МОЗ України» лабораторно було підтверджено діагноз «грип». При дослідженні матеріалу виявили РНК вірусу грипу А (H3N2). Дитина не була вакцинована проти грипу», – йдеться в повідомленні.

3 січня в МОЗ повідомляли про смерть однієї людини наприкінці 2018 року від грипу.

Від початку епідемічного сезону проти грипу вакцинували 153 052 людини.

Раніше, 6 січня, від ускладнень кору помер 49-річний чоловік. За даними центру, він не мав щеплення від цієї хвороби, захворів на кір 19 грудня, а до лікаря звернувся 24 грудня.

«Заключний діагноз: набряк головного мозку. Коровий енцефаліт. Кір важка форма, лабораторно підтверджений», – повідомляють у лабораторному центрі.

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У 2018 році на кір захворіли понад 54 тисячі українців. За даними МОЗ, від ускладнень хвороби померли 16 людей, 12 із них – діти.