У 2018 році на кір захворіли понад 54 тисячі українців – МОЗ

У 2018 році на кір захворіли 54 481 українець, з них 34 277 – діти. Про це повідомили у міністерстві охорони здоров’я.

«Найбільше хворіють на кір у тих областях, де рівень охоплення плановою вакцинацією найменший. З початку року найвищі показники захворюваності у Львівській (всього 11873 людини: 3378 дорослих і 8495 дитей), Івано-Франківській (всього 5617 людей: 1496 дорослих і 4121 дитина), Закарпатській (всього 4733 людини: 988 дорослих і 3745 дітей), Тернопільській (всього 3658 людей: 1268 дорослих і 2390 дітей), Вінницькій (всього 3422 людей: 1212 дорослих і 2210 дітей) та Чернівецькій (всього 3384 людини: 1117 дорослих і 2267 дитини) областях», – повідомили у МОЗ.

Зазначається, що від ускладнень кору померли 16 людей, 12 з них – діти.

«Станом на 1 грудня кількість дітей, які вчасно отримали першу дозу КПК становить 84,1%, дві дози КПК – 83,9%. У рамках посиленої імунізації частка дітей, які отримали пропущену першу дозу КПК, становить 54,5 % (найменше – у Черкаській, Чернівецькій, Тернопільській, Івано-Франківській та Закарпатській областях). А частка тих дітей, які надолужили дві дози, іще менша – 44,7 % (найменше – у Тернопільській, Чернігівській, Чернівецькій, Закарпатській та Івано-Франківській областях).

У 2019 році МОЗ України ініціює надзвичайні заходи для захисту від кору задля підвищення рівня охоплення щепленнями.

Кір – надзвичайно заразне інфекційне захворювання, що передається від хворої людини до здорової повітряно-крапельним шляхом, тобто при чханні, кашлі або розмові хворого. Вірус кору може жити в повітрі й на поверхнях до двох годин після того, як хвора людина залишила приміщення. 9 з 10 невакцинованих людей, що контактують із хворим, будуть заражені.

Захворювання на кір може мати тяжкий перебіг і призвести до тяжких ускладнень – пневмонії, вушної інфекції, запалення мозку – енцефаліту, інших серйозних ускладнень, а також до інвалідності та смерті.

Специфічного лікування від кору немає. Єдиний спосіб запобігти ускладненням і смерті від кору – вакцинація. Діти й дорослі, які не отримали профілактичне щеплення, перебувають у зоні ризику.