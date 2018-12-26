МОЗ: від початку року на кір захворіли понад 52 тисяч українців

Від початку року на кір в Україні захворіли 52 349 людей, більшість із яких – діти, повідомляє Міністерство охорони здоров’я України.

За повідомленням, протягом останнього тижня захворіли 2 870 людей.

Від початку року від ускладнень кору померли 16 людей: 12 дітей і четверо дорослих.

У МОЗ наголошують, що щеплення – єдиний надійний спосіб захисту від кору.

«Найбільше хворіють на кір якраз у тих областях, де рівень охоплення плановою вакцинацією найменший. Від початку року найвищі показники захворюваності у Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській, Тернопільській, Вінницькій і Чернівецькій областях», – йдеться в повідомленні.

За даними МОЗ, кір – надзвичайно заразне інфекційне захворювання, що передається від хворої людини до здорової повітряно-крапельним шляхом, тобто при чханні, кашлі або розмові хворого. Вірус кору може жити в повітрі й на поверхнях до двох годин після того, як хвора людина залишила приміщення. 9 з 10 невакцинованих людей, що контактують із хворим, будуть заражені.

Захворювання на кір може мати тяжкий перебіг і призвести до тяжких ускладнень – пневмонії, вушної інфекції, запалення мозку – енцефаліту, інших серйозних ускладнень, а також до інвалідності та смерті.

Специфічного лікування від кору немає. Єдиний спосіб запобігти ускладненням і смерті від кору – вакцинація. Діти й дорослі, які не отримали профілактичне щеплення, перебувають у зоні ризику.