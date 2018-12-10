МОЗ: у регіони направили майже 400 тисяч доз вакцини від кору

У регіони України направили 392,2 тисячі доз вакцини виробництва США від кору, паротиту та краснухи. Про це повідомляє міністерство охорони здоров’я.

«Пріоритетною є поставка вакцин в західні області, де нині реєструється найбільше випадків захворювання на кір. МОЗ України закликає департаменти охорони здоров’я ОДА максимально оперативно зробити подальший перерозподіл в межах області, а також контролювати ситуацію із залишками вакцин в закладах охорони здоров’я області. Виникнення дефіциту вакцин при повній забезпеченості тільки через нескоординованість дій місцевої влади є неприпустимим явищем», – зазначили у МОЗ.

У міністерстві підкреслили, що нинішня поставка вакцин – планова.

«Усі вакцини якісні і ефективні, прекваліфіковані Всесвітньою організацією охорони здоров’я. Вони були закуплені Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) за кошти державного бюджету на замовлення Міністерства охорони здоров’я. безоплатно зробити щеплення КПК та надолужити пропущені дози вакцини можуть усі діти до 18 років, а також дорослі із груп ризику: військові, учасники Операції об’єднаних сил, студенти, освітяни і медики», – ідеться у повідомленні.

Наступна поставка вакцин цього типу запланована на кінець поточного місяця.

Минулого тижня в МОЗ заявили, що захворюваність на кір в Україні продовжує зростати. За інформацією міністерства станом на 4 грудня, з початку року в Україні на кір захворіли 44 386 людей (16 593 дорослих та 27 793 дитини).

Кір – це заразне захворювання, ліків від якого не існує, а ускладнення цієї хвороби можуть мати смертельні наслідки. Діти, які не отримали профілактичне щеплення, перебувають у зоні ризику.

Кір легко передається від людини до людини, поширюється при кашлі, тісних особистих контактах. Вірус залишається активним і живе в повітрі або на інфікованих поверхнях протягом двох годин. Спочатку хворий відчуває ознаки звичайної застуди: нежить, температуру, кашель, приблизно через тиждень з’являється висип (спочатку на голові, далі – на верхній та нижній частинах тулуба). Серед ускладнень, які викликає кір, – ураження нервової системи (енцефаліт), пневмонія, отит, втрата зору.