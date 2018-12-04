Захворюваність на кір продовжує зростати – МОЗ

Захворюваність на кір в Україні продовжує зростати, повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

«За оперативними даними Центру громадського здоров’я МОЗ України, за 48 тиждень на кір захворіли 2 384 людини – 741 дорослий і 1 603 дитини (на 11,5% більше ніж минулого тижня). Щеплення – єдиний надійний спосіб захисту від кору, навіть якщо у вашому регіоні зафіксовано спалах захворюваності. У кожній області України достатньо якісних і ефективних вакцин для планової та посиленої імунізації», – зазначили у міністерстві.

За інформацією МОЗ, з початку року в Україні на кір захворіли 44 386 людей (16 593 дорослих та 27 793 дитини).

«Найбільше хворіють на кір якраз у тих областях, де рівень охоплення плановою вакцинацією найменший. У загальних цифрах найвищі показники у Львівській (загалом 9 533 людини: 2 697 дорослих і 6 836 дітей), Івано-Франківській (4 571 людина: 1 225 дорослих і 3 346 дітей), Закарпатській (4 147 людей: 846 дорослих та 3 301 дитина), Тернопільській (2 854 людини: 971 дорослий і 1 883 дитини), Одеській (2 643 людини: 1 322 дорослих і 1 321 дитина) областях та в Києві (2 625 людей: 1 591 дорослий і 1 034 дитини). З початку року від ускладнень кору померли 15 (4 дорослих і 11 дітей)», – ідеться у повідомленні.

У МОЗ зазначили, що найчастіше хворіють діти віком 5-9 років, які не отримали другу дозу КПК вчасно.

«Станом на 1 листопада кількість дітей, які вчасно отримали першу дозу КПК становить 76,1%, дві дози КПК – 77,5%. У рамках посиленої імунізації частка дітей, які отримали пропущену першу дозу КПК, становить 44,8% (найменше – у Чернівецькій, Одеській, Тернопільській, Івано-Франківській та Закарпатській областях). А частка тих дітей, які надолужили дві дози, іще менша – 36,8% (найменше – у Чернігівській, Тернопільській, Чернівецькій, Закарпатській та Івано-Франківській областях). Ризик захворіти збільшується і через спільне перебування дітей у школах та дитячих садках. Тому дуже важливо, щоб діти були вчасно щеплені за календарем профілактичних щеплень», – розповіли у міністерстві.

В МОЗ зазначили, що для формування колективного імунітету потрібен рівень вакцинації 95-98%.

Кір – це заразне захворювання, ліків від якого не існує, а ускладнення цієї хвороби можуть мати смертельні наслідки. Діти, які не отримали профілактичне щеплення, перебувають у зоні ризику.

Кір легко передається від людини до людини, поширюється при кашлі, тісних особистих контактах. Вірус залишається активним і живе в повітрі або на інфікованих поверхнях протягом двох годин. Спочатку хворий відчуває ознаки звичайної застуди: нежить, температуру, кашель, приблизно через тиждень з’являється висип (спочатку на голові, далі – на верхній та нижній частинах тулуба). Серед ускладнень, які викликає кір, – ураження нервової системи (енцефаліт), пневмонія, отит, втрата зору.