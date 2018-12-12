На кір захворіли ще понад 2,5 тисячі людей – МОЗ

Минулого тижня на кір захворіли ще 2 611 людей, повідомив Центр громадського здоров’я МОЗ України.

За даними центру, за 49 тиждень 2018 року захворіли 847 дорослих і 1 764 дитини (на 9,5% більше, ніж попереднього тижня).

«З початку 2018 року в Україні на кір захворіли 46 937 людей (17 418 дорослих та 29 519 дітей). Найбільше хворіють на кір якраз у тих областях, де рівень охоплення плановою вакцинацією найменший», – зазначили в МОЗ.

Згідно з повідомленням, із початку року від ускладнень померли 15 людей – 11 дітей і четверо дорослих.

У відомстві додали, що найвищі показники захворюваності на кір у Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській, Тернопільській, Чернівецькій областях та в Києві.

Кір – це заразне захворювання, ліків від якого не існує, а ускладнення цієї хвороби можуть мати смертельні наслідки. Діти, які не отримали профілактичне щеплення, перебувають у зоні ризику.

Кір легко передається від людини до людини, поширюється при кашлі, тісних особистих контактах. Вірус залишається активним і живе в повітрі або на інфікованих поверхнях протягом двох годин. Спочатку хворий відчуває ознаки звичайної застуди: нежить, температуру, кашель, приблизно через тиждень з’являється висип (спочатку на голові, далі – на верхній та нижній частинах тулуба). Серед ускладнень, які викликає кір, – ураження нервової системи (енцефаліт), пневмонія, отит, втрата зору.