Показники захворюваності на кір залишаються високими – МОЗ

За 50 тиждень на кір захворіли 2 652 людини – 893 дорослих і 1759 дітей, що на 1,5% більше ніж минулого тижня. Про це повідомили у міністерстві охорони здоров’я України.

Минулого тижня від ускладнень внаслідок кору померла однорічна дитина в Одесі.

«Дитині не робили планове щеплення від кору в 1 рік з медичних причин», – зазначили у міністерстві.

За даними МОЗ, станом на 1 листопада рівень охоплення плановими щепленнями дітей віком 1 рік в Одеському регіоні становить 68,9%, і цього не достатньо, щоб зупинити поширення інфекції.

У 2018 році це вже 16 випадок смерті від кору.

«Загалом з початку року в Україні на кір захворіли 49 518 людей (18 297 дорослих та 31 221 дітей). Найбільше хворіють на кір якраз у тих областях, де рівень охоплення плановою вакцинацією найменший. У загальних цифрах найвищі показники у Львівській (загалом 10 818 людини: 3 037 дорослий і 7 781 дитина), Івано-Франківській (5 151 людей: 1 371 дорослих і 3 780 дітей), Закарпатській (4 463 людей: 932 дорослих та 3 531 дітей), Тернопільській (3 279 людей: 1 108 дорослих і 2 171 дитина), Чернівецькій (2 976 людей: 964 дорослих і 2 012 дітей) та Вінницькій (2 948 людей: 1 016 дорослих і 1 932 дитини) областях», – ідеться у повідомленні.

У міністерстві нагадали, що щеплення – єдиний надійний спосіб захисту від кору.

Кір – це заразне захворювання, ліків від якого не існує, а ускладнення цієї хвороби можуть мати смертельні наслідки. Діти, які не отримали профілактичне щеплення, перебувають у зоні ризику.

Кір легко передається від людини до людини, поширюється при кашлі, тісних особистих контактах. Вірус залишається активним і живе в повітрі або на інфікованих поверхнях протягом двох годин. Спочатку хворий відчуває ознаки звичайної застуди: нежить, температуру, кашель, приблизно через тиждень з’являється висип (спочатку на голові, далі – на верхній та нижній частинах тулуба). Серед ускладнень, які викликає кір, – ураження нервової системи (енцефаліт), пневмонія, отит, втрата зору.