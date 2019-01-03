В останній тиждень 2018 року від грипу померла одна людина – МОЗ

В останній тиждень 2018 року від грипу померла одна людина, повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я України.

У відомстві стверджують, що протягом минулого тижня на грип та ГРВІ захворіла 191 041 людина, із них 61,7% діти віком до 17 років.

Згідно з повідомленням, в Україні немає епідемії грипу, однак епідемічні пороги перевищені в п’ятьох областях: Хмельницькій, Житомирській, Київській, Сумській і Одеській.

Від початку епідемічного сезону проти грипу вакцинували 153 052 людини.

Грип – це гостре респіраторне захворювання, спричинене вірусом. Легко передається від людини до людини переважно через кашель, чхання або ж близький контакт. Будь-хто у будь-якому віці може захворіти на грип.

Серед симптомів грипу – висока температура, яка тримається мінімум п’ять днів; лихоманка; головний біль; ломота у м’язах і суглобах; загальна слабкість; втрата апетиту, можливо, нудота; кашель, що може тривати більше двох тижнів; нежить.