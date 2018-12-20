Епідемічні пороги захворюваності на грип перевищені в 9 областях – МОЗ

За минулий тиждень на грип та ГРВІ захворіли понад 213 тисяч людей, повідомило Міністерство охорони здоров’я. У відомстві зазначили, що в Україні немає епідемії грипу, але епідемічні пороги перевищені в дев’ятьох областях – Хмельницькій, Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій та Одеській.

Серед усіх хворих – 66,5% дітей віком до 17 років. Порівняно з минулим тижнем рівень захворюваності серед дорослих та дітей до 17 років зріс на 7,2 % та 3,6 % відповідно.

Згідно з повідомленням, двоє людей із групи ризику померли внаслідок вірусу грипу типу А (Н3N2) і коронавірусу.

Грип – це гостре респіраторне захворювання, спричинене вірусом. Легко передається від людини до людини переважно через кашель, чхання або ж близький контакт. Будь-хто в будь-якому віці може захворіти на грип.