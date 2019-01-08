На початку року від кору померла дитина – МОЗ

На початку 2019 року від кору померла дитина, повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я України.

За даними відомства, у період від 28 грудня до 3 січня на кір в Україні захворіли 2 305 людей – 966 дорослих та 1 339 дітей.

У 2018 році на кір захворіли понад 54 тисячі українців. За даними МОЗ, від ускладнень хвороби померли 16 людей, 12 із них – діти.

У 2019 році МОЗ України ініціює надзвичайні заходи для захисту від кору задля підвищення рівня охоплення щепленнями.

Кір – надзвичайно заразне інфекційне захворювання, що передається від хворої людини до здорової повітряно-крапельним шляхом, тобто при чханні, кашлі або розмові хворого. Вірус кору може жити в повітрі й на поверхнях до двох годин після того, як хвора людина залишила приміщення. 9 з 10 невакцинованих людей, що контактують із хворим, будуть заражені.

Захворювання на кір може мати тяжкий перебіг і призвести до тяжких ускладнень – пневмонії, вушної інфекції, запалення мозку – енцефаліту, інших серйозних ускладнень, а також до інвалідності та смерті.

Специфічного лікування від кору немає. Єдиний спосіб запобігти ускладненням і смерті від кору – вакцинація. Діти й дорослі, які не отримали профілактичне щеплення, перебувають у зоні ризику.