У Львівській області починають «спецоперацію» проти кору – МОЗ

У Львівській області починають «спецоперацію» для підвищення рівня імунізації від кору дітей віком від 6 до 18 років, повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров’я України.

«Підвищення рівня охоплення щепленнями – це питання національної безпеки. Наскільки суспільство розвинуте, настільки воно й вакциноване. Ми розпочинаємо у Львівській області спецоперацію, що має на меті мобілізувати усю область для захисту населення від кору. У 2018 році на Львівщині через ускладнення від кору померли дві дитини – трирічні хлопчик і дівчинка. На жаль, вони не були щеплені», – заявила в.о. міністра Уляна Супрун.

У МОЗ зазначили, що у Львівській області найбільша кількість зареєстрованих випадків захворювання на кір і один із найменших рівнів охоплення щепленнями: захворіли 12 тисяч людей, з них понад 7 тисяч взагалі не були щеплені, інші мали лише одну дозу вакцини.

Загалом у 2018 році на кір захворіла 54 481 людина – 20 204 дорослих та 34 277 дітей. Від ускладнень кору померли 16 людей: 12 дітей і четверо дорослих.

Кір – надзвичайно заразне інфекційне захворювання, що передається від хворої людини до здорової повітряно-крапельним шляхом, тобто при чханні, кашлі або розмові хворого. Вірус кору може жити в повітрі й на поверхнях до двох годин після того, як хвора людина залишила приміщення. 9 з 10 невакцинованих людей, що контактують із хворим, будуть заражені.

Захворювання на кір може мати тяжкий перебіг і призвести до тяжких ускладнень – пневмонії, вушної інфекції, запалення мозку – енцефаліту, інших серйозних ускладнень, а також до інвалідності та смерті.

Специфічного лікування від кору немає. Єдиний спосіб запобігти ускладненням і смерті від кору – вакцинація. Діти й дорослі, які не отримали профілактичне щеплення, перебувають у зоні ризику.