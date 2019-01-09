У перший тиждень 2019 року від грипу померли дві людини – МОЗ

Дві людини померли від грипу в перший тиждень 2019 року, повідомило Міністерство охорони здоров’я України.

У період з 1 до 6 січня на грип та ГРВІ захворіли 164 453 людини, із них 57% діти віком до 17 років. Порівняно з попереднім тижнем рівень захворюваності серед дорослих та дітей до 17 років знизився на 3,4 % і 20,5 % відповідно.

Згідно з повідомленням, епідемічні пороги перевищені у двох областях – Київській та Житомирській.

Грип – це гостре респіраторне захворювання, спричинене вірусом. Легко передається від людини до людини переважно через кашель, чхання або ж близький контакт. Будь-хто у будь-якому віці може захворіти на грип.

Серед симптомів грипу – висока температура, яка тримається мінімум п’ять днів; лихоманка; головний біль; ломота у м’язах і суглобах; загальна слабкість; втрата апетиту, можливо, нудота; кашель, що може тривати більше двох тижнів; нежить.