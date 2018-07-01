Найнижча на планеті температура в Антарктиді – висновки вчених

Дослідники зафіксували найнижчу температуру на поверхні Землі: мінус 98,6 градуса за Цельсієм в Антарктиді. Дослідницька група під керівництвом Теда Скамбоса з Університету штату Колорадо виявила рекордний мінімум при аналізі супутникових вимірювань крижаного покриву Південного континенту.

Загалом дослідники виявляли понад 150 разів температуру, яка опускається нижче мінуса 90 градусів у південному полярному регіоні в період з 2004 по 2016 рік. Дослідники опублікували документ про свої виміри в журналі «Перспективні науки про Землю і космос».

Перед публікацією статті – 25 червня – найнижча температура, яку колись реєстрували, була на радянській дослідницькій станції «Восток» в Антарктиді, де 23 липня 1983 року ртуть у термометрі опустилася до мінуса 89,2 градуса.