На Крим обрушилися зливи і грози

Дощі з грозами та сильним вітром обрушилися на Крим у другій половині дня 17 червня. Користувачі соцмереж публікують світлини і відео стихії на півострові. Так, жителі Севастополя пишуть, що на деяких вулицях утворилися затори, а на проїжджій частині стоїть вода.

Також жителі Сімферополя публікують світлини дощу, який почався в декількох районах міста.

За інформацією РІА Новини Крим, різко погіршилася погода в Бахчисараї. Так, після полудня стовпчики термометрів опустилися на п'ять градусів, небо затягло хмарами і почалася гроза. За повідомленнями, у місті кілька разів відключали світло через негоду.

В інших регіонах України в ніч на неділю, 17 червня, через ускладнення погодних умов (гроза, пориви вітру) було знеструмлено 55 населених пунктів, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

«Знеструмлено 55 населених пунктів у 5 областях, а саме: Одеська – 30 населених пунктів, Кіровоградська – 11, Миколаївська – 8, Черкаська – 4 та Сумська – 2 населених пункти», – йдеться у повідомленні.