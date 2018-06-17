Через негоду 55 населених пунктів у п’яти областях без світла – рятувальники

В ніч на неділю, 17 червня, через ускладнення погодних умов (гроза, пориви вітру) було знеструмлено 55 населених пунктів у п’яти областях, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

«Знеструмлено 55 населених пунктів у 5 областях, а саме: Одеська – 30 населених пунктів, Кіровоградська – 11, Миколаївська – 8, Черкаська – 4 та Сумська – 2 населених пункти», – йдеться у повідомленні

Рятувальники зазначають, що до відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Останніми днями негода завдає збитків. В ніч на 16 червня залишилися без електрики 129 населених пунктів у п’яти областях.

Три сотні сіл і містечок у переважно північних та західних областях України Через грозу і зливу були знеструмлені в ніч на 15 червня. Тоді у столиці через падіння гілки дерева у грозу загинула 34-річна жінка, ще одна людина постраждала на Київщині.