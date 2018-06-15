ДСНС повідомляє про жертви, руйнування та знеструмлення внаслідок негоди

Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомляє, що внаслідок негоди в Україні 14 червня одна людина загинула, ще одна з травмами госпіталізована.

З 14 по 15 червня внаслідок ускладнення погодних умов (град, гроза, пориви вітру) знеструмлено 295 населених пунктів у чотирьох областях. За цими даними, найбільше постраждала Київщина, де без світла залишилися 173 населених пункти. На Вінничині таких 72, на Житомирщині – 31, на Черкащині – 19.

Як уже повідомляло Радіо Свобода, в Голосіївському районі Києва внаслідок падіння дерева смертельно травмовано жінку 1984 року народження, яка померла в кареті швидкої допомоги. Схожий інцидент без летальних наслідків стався в селищі міського типу Глеваха на Київщині, де людина 1992 року народження внаслідок падіння гілки дерева була травмована і зараз у стані середньої тяжкості перебуває в лікарні.

У місті Васильків Київської області, за попередніми даними, пошкоджено покрівлі восьми будівель, з них два п’ятиповерхові житлові будинки та їдальня дитячого садка.