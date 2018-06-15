У Києві під час негоди загинула 34-річна жінка – поліція

У Києві під час негоди ввечері 14 червня гілка дерева смертельно травмувала жінку.

«Трагічний інцидент стався на вулиці Голосіївській. Отримані травми виявилися несумісними із життям – жінка померла на місці події», – повідомляє столична поліція.

«Дві родички прямували до свого дому, коли... відкололась гілка від дерева та впала на одну з них... Загиблою виявилася 34-річна мешканка Сумської області», – ідеться в повідомленні.

Києвом увечері 14 травня пройшла буря – злива супроводжувалася сильними поривами вітру, в багатьох місцях системи водовідведення не впоралися з великою кількістю води. В аеропорту «Київ» літак викотився за межі злітно-посадкової смуги, обійшлося без жертв.