Аеропорт «Київ» закрили на 5 годин через інцидент із літаком

Аеропорт «Київ» не працюватиме до 01:00 15 червня через інцидент із літаком, який при приземленні викотився за межі злітно-посадкової смуги, йдеться в повідомленні у Facebook летовища.

«Сьогодні, 14 червня о 20:40 літак авіакомпанії Bravo, рейс 4406 Анталія-Київ UR-CPR, при приземленні викотився за злітно-посадкову смугу», – повідомили в аеропорту.

За повідомленням, ніхто зі 169 пасажирів, які були на борту, не постраждав. Їх евакуювали, на даний час люди перебувають у терміналі в залі прильоту.

На місці працює аварійно-рятувальна бригада. Екіпаж і фахівці аеропорту очікують авіаційних експертів і представників авіакомпанії, йдеться в повідомленні.

Через інцидент ухвалили рішення закрити аеропорт на п’ять годин.

Про причини інциденту не повідомляють.

У Києві вже кілька годин триває злива.