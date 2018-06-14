Потоп та блискавки. Київська злива у соцмережах

У Києві – дощ із грозою. Користувачі соцмереж зреагували миттєво – почали публікувати фото- та відео-свідоцтва бурхливої непогоди. А також обурились водовідведенням на вулицях – місцями води набиралось по коліна.

Спочатку кияни викладали фото хмар та зливи над столицєю.

Далі – блискавки та грім.

На завершення – затоплені вулиці Києва і скарги на систему водовідведення.

У п'ятницю в Києві також очікується дощ з грозою, при грозі можливе шквалисте посилення вітру. Температура повітря досягатиме +25, +26 градусів, зазначають синоптики.