Потоп та блискавки. Київська злива у соцмережах

У Києві – дощ із грозою. Користувачі соцмереж зреагували миттєво – почали публікувати фото- та відео-свідоцтва бурхливої непогоди. А також обурились водовідведенням на вулицях – місцями води набиралось по коліна.
Спочатку кияни викладали фото хмар та зливи над столицєю.
Далі – блискавки та грім.
На завершення – затоплені вулиці Києва і скарги на систему водовідведення.
У п'ятницю в Києві також очікується дощ з грозою, при грозі можливе шквалисте посилення вітру. Температура повітря досягатиме +25, +26 градусів, зазначають синоптики.
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