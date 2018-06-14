На сході – спека, на заході – нестійка погода: прогноз синоптиків на п’ятницю

У п’ятницю грозові дощі охоплять захід, північ, Полтавщину, Харківщину, Вінниччину, Черкащину, райони Кропивницького, можливі град та шквали, прогнозує синоптик Наталія Діденко.

Водночас, за її словами, на півдні, Луганщині, Донеччині та деяких районах Дніпропетровщини очікується сонячна суха погода.

«Температура повітря завтра вдень +25+29 градусів, на півдні та сході +27+33 градуси, місцями до +34+35 градусів, на заході буде свіжо, +21+26 градусів», – пише синоптик у Facebook.

Столицю мінлива погода також не омине, передбачає Діденко.

«У Києві в п'ятницю очікується дощ з грозою, при грозі можливе шквалисте посилення вітру. Температура повітря досягатиме +25, +26 градусів», – зазначає вона.

Ці дані частково підтверджує сайт Українського гідрометцентру, але прогнозує дощі у п’ятницю і для східних областей теж. Сьогодні, натомість, згідно з прогнозом, опадів не передбачається тільки на Київщині, Чернігівщині, Сумщині, Херсонщині, Запоріжжі і Криму.