«Кінець світу»: київська злива у світлинах Instagram

Потужна злива накрила столицю та кілька областей України. За інформацією синоптиків, можливий навіть град. Та кияни не сумують через раптову зміну погоди, а охоче публікують світлини у соціальних мережах. Радіо Свобода зібрало найцікавіші фото.

За останні кілька днів київський травень побив багато температурних рекордів. Приміром, у п'ятницю, 4 травня, у Києві зафіксували максимальну температуру в +30'1 градус, що перевершило рекорд із 1911 року.

Тому й не дивно, що на зміну аномальній спеці прийшла довгоочікувана злива.

Синоптики прогнозують, що вже 8 травня на території столиці буде сонячна та тепла погода.

Але поки киянам розслаблятись рано, оскільки дощ триватиме до глибокої ночі.

Дехто ж знаходить в такій погоді романтику.

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