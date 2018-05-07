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07 Травень 2018, Київ 22:43
Суспільство

«Кінець світу»: київська злива у світлинах Instagram

Потужна злива накрила столицю та кілька областей України. За інформацією синоптиків, можливий навіть град. Та кияни не сумують через раптову зміну погоди, а охоче публікують світлини у соціальних мережах. Радіо Свобода зібрало найцікавіші фото.

За останні кілька днів київський травень побив багато температурних рекордів. Приміром, у п'ятницю, 4 травня, у Києві зафіксували максимальну температуру в +30'1 градус, що перевершило рекорд із 1911 року.

Тому й не дивно, що на зміну аномальній спеці прийшла довгоочікувана злива.

Синоптики прогнозують, що вже 8 травня на території столиці буде сонячна та тепла погода.

Але поки киянам розслаблятись рано, оскільки дощ триватиме до глибокої ночі.

Дехто ж знаходить в такій погоді романтику.

Діліться і ви з нами своїми фото! Тегайте сторінку Радіо Свобода в інстаграм!

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    Анастасія Саковська

    Народилася у 1994 році в Києві. У 2014 році закінчила Національний університет «Києво-Могилянська академія» за спеціальністю філософія та релігієзнавство. На Радіо Свобода – із 2015 року. Найбільше цікавлюсь соціальною тематикою.

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