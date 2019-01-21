Через рекордний снігопад у Дніпрі проблеми з транспортом (фото)

Через циклон і випадання багатоденної норми снігу у Дніпрі зранку на лінії вийшли 60-80% автобусів та маршруток, написав у Facebook голова профспілки автомобілістів и автоперевізників Дніпра Михайло Тонконогий.

За його словами, проблеми з проїздом через непрочищені дороги особливо відчули жителі відділених мікрорайонів, зокрема Таромського, Придніпровського і Мирного.

Як повідомив профспілкар Радіо Свобода, швидкість руху маршрутних автобусів у ранковий час впала на 25-30%, у вечірній час – на 15%.

«Наразі швидкість руху на 15% нижча, попри те, що дороги здебільшого почищені, але з урахуванням погодних умов», – сказав Михайло Тонконогий.

Він також повідомив, що за день у Дніпрі сталось 6 ДТП за участю маршрутних таксі, з них жодної – з провини водіїв маршруток.

Водночас, у Дніпровській мерії повідомили, що увесь комунальний електричний транспорт працює за графіком.

Комунальники розчищають вулиці та дороги міста від снігу, працює 78 одиниць спецтехніки. Особливу увагу приділяють аварійно небезпечним ділянкам доріг та мостам. Техніка також працює на під’їздах до лікарень, зазначили в мерії.

«У місті циклон (майже стихійне лихо) і завдання влади, в першу чергу, забезпечити нормальне функціонування міської інфраструктури, безперешкодне підвезення вантажів і роботу транспорту, а не вислуховувати ниття і крики», – написав на своїй сторінці у Фейсбуці міський голова Борис Філатов.

Метеорологи прогнозують повернення снігового циклону і погіршення погодних умов.