Facebook видалив 148 сторінок, пов’язаних із Росією, за «неавтентичну поведінку» в Україні

Facebook видалив 107 сторінок, спільнот і профілів, а також 41 акаунт Instagram, які ідентифікував як частину мережі, що базувалася в Росії і працювала в Україні. Про це повідомив голова відділу кібербезпеки компанії Натаніель Ґлейчер.

За його словами, акаунти видалили через «неавтентичну поведінку» – тобто люди, які ними керували, видавали себе не за тих, ким були насправді.

«Люди, які стояли за цими акаунтами, спочатку видавали себе за українців і керували низкою фейкових профілів, поширюючи локальні українські новини з різних тем, таких як погода, протести, НАТО, охорона здоров’я в школах. Ми ідентифікували певні технічні збіги з пов’язаною з Росією активністю, яку раніше спостерігали під час проміжних виборів у США, в тому числі поведінку, яка мала спільні ознаки з діями (пов’язаного з російським урядом – ред.) «Агентства Інтернет-досліджень», – йдеться в заяві представника соцмережі.

Загалом за неавтентичну поведінку в Україні Facebook видали 26 сторінок, 77 профілів користувачів, чотири спільноти і 41 Instagram-профіль. Facebook-профілі мали близько 180 тисяч підписників, сторінки в Instagram – 55 тисяч.

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Ці сторінки витратили 25 тисяч доларів на рекламу: першу запустили в січні 2018-го року, останню – у грудні того ж року.

Також Facebook видалив 289 сторінок і 75 облікових записів користувачів, які діяли в інших країнах.

Facebook ідентифікував ці акаунти як такі, що належали до однієї мережі, яка базується в Росії. Як пояснюють у компанії, вони діяли в країнах Балтії, Центральної Азії, Кавказу, Центральної й Східної Європи, і видавали себе за мешканців або працівників ЗМІ цих країн.

«Ми з’ясували, що ці сторінки та профілі пов’язані зі співробітниками «Супутника» – новинної агенції, що базується в Москві. Деякі зі сторінок часто оприлюднювали дописи на тему настроїв проти НАТО, протестних рухів і боротьби з корупцією», – стверджує представник компанії.

За даними соцмережі, на один або більше з цих акаунтів були підписані близько 790 тисяч користувачів. Видалені профілі витратили близько 135 тисяч доларів на рекламу. Перша реклама з’явилася у жовтні 2013 року, остання – в січні 2019-го.

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Як зазначає Ґлейчер, соцмережа продовжує працювати над тим, щоб розкривати і припиняти зловживання її інструментами.

«Ми сповнені рішучості вдосконалюватися і будувати більш потужні партнерські зв’язки по всьому світу, щоб більш ефективно виявляти і припиняти таку діяльність», – пише він.

16 січня стало відомо, що Facebook запровадив обмеження у використанні політичної реклами в тих країнах, де очікуються важливі вибори – в тому числі в Україні.

У листопаді 2018 року Facebook заблокував 115 облікових записів своїх користувачів після того, як влада США сповістила про їхню підозрілу активність, що може бути пов’язана з іноземною країною. Ця заява американського уряду була оприлюднена перед виборами до Конгресу США.