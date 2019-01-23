Синоптики попереджають про снігопади в Україні

23 та 24 січня в Україні очікуються снігопади та хуртовини, на дорогах місцями ожеледиця. Про це повідомили у Гідрометцентрі.

«23 січня у Вінницькій, Житомирській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській та Полтавській областях, вночі 24 січня у Сумській, Харківській та Луганській областях значний сніг (приріст снігового покриву 10-15 сантиметрів, місцями до 20-ти); у південних, Дніпропетровській та Донецькій областях сніг з переходом в дощ, місцями ожеледь та налипання мокрого снігу; в Україні, крім заходу, пориви вітру 15-20 м/с, хуртовини; на дорогах країни ожеледиця», – ідеться в повідомленні.

23 січня вдень очікується в більшості областей очікуються заморозки -1 -5 градусів, на сході – до -7. На півдні буде тепліше – +2 +6 градусів, в Криму до +9.

У Києві сьогодні сніжитиме, синоптики прогнозують температуру -4 -6 градусів.