Синоптики обіцяють сильний сніг і хуртовини в Україні 23 січня

Синоптики попереджають про погіршення погодних умов на території України 23 січня, зокрема сильний сніг і хуртовини, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

«Так, 23 січня у Вінницькій, вдень і в Житомирській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській і Полтавській областях, вночі 24 січня у Сумській, Харківській і Луганській областях – значний сніг (приріст снігового покриву 10-15 см, місцями до 20 см); у південних, Дніпропетровській і Донецькій областях – сніг із переходом у дощ, місцями ожеледь і налипання мокрого снігу; в Україні, крім заходу, пориви вітру 15-20 м/с, хуртовини», – йдеться в повідомленні.

У Києві й Київській області, за прогнозом синоптиків, вдень 23 січня буде сильний сніг (із приростом снігового покриву 10-15 сантиметрів», пориви вітру – 15-20 метрів за секунду, хуртовини.

Напередодні в ДСНС попереджали про збереження загрози сходження лавин у горах Івано-Франківської області.