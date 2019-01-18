Рух транспорту після сходження лавини на Закарпатті відновили – «Укравтодор»

Рух транспорту після сходження лавини у Закарпатській області відновили, повідомляє «Укравтодор».

Згідно з повідомленням, близько 4-ї ранку на дорозі Мукачево – Івано-Франківськ – Рогатин – Львів, в районі села Ділове Рахівського району зійшла лавина. Висота снігу на дорозі сягнула близько 2 метрів, довжина – близько 30 метрів. Сніг повністю перекривав рух транспорту.

На місце виїхали рятувальники, через дві години рух відкрили однією смугою, а ще через дві години – повністю – обома.

За даними синоптиків, 18 січня в Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській областях зберігається небезпека сходження снігових лавин. Жителів регіону і мандрівників просять бути обачними.