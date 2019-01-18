Через лавину на Закарпатті частково перекрита траса Мукачево-Рогатин – ОДА

На трасу «Мукачево – Рогатин» біля села Ділове на Закарпатті близько 4:00 18 січня зійшла снігова лавина, внаслідок чого дорога частково заблокована, повідомляє місцева облдержадміністрація.

За повідомленням, «величезна маса» мокрого снігу повністю перекрила проїжджу частину.

«На щастя, в той момент на трасі не було ні автомобілів, ні пішоходів, тому обійшлося без постраждалих, – заявив голова ОДА Геннадій Москаль. – На місце одразу виїхали рятувальники і працівники Рахівської дорожньо-експлуатаційної дільниці з технікою. Станом на 8:30 сніг частково розчищено, рух автомобілів поки що здійснюється по одній смузі, але в найближчі години буде відновлено повністю».

В управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в області повідомили, що на дорозі опинилися 300 кубометрів снігу, висотою 1,5 метра.

Укргідрометцентр попереджає, що 18 січня у зв’язку зі снігопадами і хуртовинами в горах Закарпатської, Івано-Франківської та Львівської областей зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рівень). У гірських районах Закарпатської області існує загроза зсувів снігу на дороги.