Синоптики попереджають про сильний сніг у кількох областях

У кількох регіонах України очікується сильний снігопад 21 січня, попереджає Укргідрометцентр.

За прогнозом, сніжитиме у Полтавській, Черкаській, Харківській, Кіровоградській і Дніпропетровській областях. Крім того, сильний мокрий сніг очікується у Донецькій, Луганській, Херсонській, Миколаївській і Одеській областях.

Погодні умови в Укргідрометцентрі оцінюють як потенційно небезпечні.

Про сильні опади у південно-східних регіонах у зв’язку з циклоном попереджає й синоптик Наталка Діденко.

При цьому на сході й півдні України 21 січня очікується близько 0 градусів за Цельсієм удень і від 1 до 9 градусів морозу вночі. В центральних областях і на заході температура в середньому сягатиме -2 – -4 градуси за Цельсієм удень і -7 – -9 вночі.

Раніше 20 січня Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджала про ймовірність сходження снігу на дороги в гірських районах на заході України.