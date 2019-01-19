Синоптики попередили про посилення морозів в Україні

Найближчої ночі, 20 січня, в Україні посиляться морози. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Найхолодніше буде на півночі та в центрі країни – -10 -13 градусів. На сході очікується -9 -12 градусів, на заході – -6 -10. На півдні вночі -5 -10 градусів. Вдень синоптики прогнозують температуру 0 -5 градусів.

20 січня опади у вигляді снігу очікуються в основному в західних регіонах.

У Києві вночі температура впаде до -12 градусів, без опадів, вдень очікується -3 -5 градусів. Можливий сніг.