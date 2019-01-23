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23 Січень 2019, Київ 15:22
Новини | Події

Через негоду рух великовантажного та транспорту обмежений у 6 областях – поліція

23 січня в Україні спостерігаються снігопади

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Через негоду рух великовантажного та пасажирського транспорту обмежений у шістьох областях, повідомила прес-служба Національної поліції України.

У поліції зазначили, що рух обмежений у Вінницькій, Миколаївській, Одеській, Кіровоградській, Черкаській та Київській областях.

У Державній службі України з надзвичайних ситуацій станом на 13 годину заявили, що опади снігу спостерігаються Волинській, Вінницькій, Дніпропетровській, Житомирській, Івано-Франківській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Полтавській, Черкаській, Чернігівській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій областях та місті Києві. В Одеській області – сніг із дощем.

У деяких місцях температура досягала мінус 30 градусів
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