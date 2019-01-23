Через негоду рух великовантажного та транспорту обмежений у 6 областях – поліція

Через негоду рух великовантажного та пасажирського транспорту обмежений у шістьох областях, повідомила прес-служба Національної поліції України.

У поліції зазначили, що рух обмежений у Вінницькій, Миколаївській, Одеській, Кіровоградській, Черкаській та Київській областях.

У Державній службі України з надзвичайних ситуацій станом на 13 годину заявили, що опади снігу спостерігаються Волинській, Вінницькій, Дніпропетровській, Житомирській, Івано-Франківській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Полтавській, Черкаській, Чернігівській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій областях та місті Києві. В Одеській області – сніг із дощем.