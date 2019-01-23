У Києві через негоду обмежать в’їзд вантажівок

У Києві ввечері 23 січня через негоду обмежать в’їзд до міста великовантажного та великогабаритного транспорту. Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації.

Обмеження діятиме з 17-ї до 21-ї години.

«Це дозволить мінімізувати виникнення заторів на автошляхах та забезпечити рух снігоприбиральної техніки. Про введення такої заборони буде повідомлено додатково. Просимо водіїв врахувати цю інформацію при формуванні маршрутів через Київ», – ідеться в повідомленні.

У КМДА попередили, що громадський транспорт через сніг та ожеледицю може курсувати з відхиленням від графіка руху.

Як попередили синоптики, 23 та 24 січня в Україні очікуються снігопади та хуртовини, на дорогах місцями ожеледиця.