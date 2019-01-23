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23 Січень 2019, Київ 12:22
Новини | Події

На Вінниччині через сніг обмежили рух на дорогах міжнародного значення

Рух перекрили для вантажівок з 9-ї ранку, щоб техніка могла почистити дорогу від снігу

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У Вінницькій області обмежили рух на автомобільних дорогах міжнародного значення. Як повідомляє «Укравтодор», обмеження діятиме до 12:00 на таких ділянках:

  • М-12 «Стрий – Тернопіль – Кропивницький – Знам’янка» від Немирова до Гайсина;
  • М-21 «Виступовичі – Житомир – Могилів-Подільський» від Жмеринки до міста Могилів-Подільський.

Рух перекрили для вантажівок з 9-ї ранку, щоб техніка могла почистити дорогу від снігу.

Тим часом, у Києві з 17:00 до 21:00 планують тимчасово заборонити в’їзд великовантажного і великогабаритного транспорту. Це дозволить мінімізувати виникнення заторів на автошляхах та забезпечити рух снігоприбиральної техніки, повідомили у мерії.

Водіїв закликають обмежити виїзди на далекі відстані і бути обережними.

За прогнозом синоптиків, сніг ітиме до 24 січня.

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